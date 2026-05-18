Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Türk Gıda Kodeksi çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdoğan, gıdalardaki yanıltıcı isimler ve kafa karıştıran etiketlerle mücadelede yeni döneme girildiğini vurguladı. Emine Erdoğan paylaşımında, sofranın Türk medeniyetinde yalnızca yemek yenilen bir yer olmadığını belirterek, "Güvenin, şifanın ve paylaşmanın harmanlandığı müstesna bir makamdır" ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların sofralardaki kadim güveni yeniden pekiştirdiğini söyleyen Erdoğan, "Yanıltıcı isimlerin yerini hakikate bıraktığı bu yeni dönemde, 'ne yediğini bilmek' bir hak olarak tescilleniyor" dedi.

TARLADAN SOFRAYA GÜVENLİ GIDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı paylaşımda, Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan köklü değişikliklerle algı oyunlarına ve kafa karıştıran etiketlere son vermeyi hedeflediklerini belirtti. Yumaklı, "Tüketicilerimizin doğru bilgiye ulaşmasını engellemeye çalışan hiçbir uygulamaya geçit vermiyor, şeffaf ve güvenli bir gıda ekosistemini kararlılıkla inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan ise açıklamasının sonunda, sağlıklı ve güvenilir gıda için emeği geçen herkesi kutladığını belirterek, ailelerin sağlığı için güvenli yarınlara birlikte yürümeyi temenni etti.