Giriş Tarihi: 7.01.2026 08:54

Nikel fiyatlarında 3 yılın en hızlı yükselişi

Londra Metal Borsası'nda nikel fiyatları, Çin'deki yatırımcı ilgisinin artması ve Endonezya'daki üretimle ilgili belirsizliklerin etkisiyle son üç yılın en hızlı yükselişini yaşadı. Fiyatlar ton başına 18.785 dolara çıkarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Londra'da nikel fiyatları, yüzde 10'un üzerinde bir sıçramayla son üç yılın en keskin yükselişini kaydetti. Çinli yatırımcıların yoğun ilgisi, metal piyasalarında genel bir yükselişi tetikledi.

Batarya üretimi ve paslanmaz çelikte yaygın kullanılan nikelin fiyatı, Londra Metal Borsası'nda (LME) ton başına 18.785 dolara çıktı. Böylece nikel, son iki haftada yüzde 20'nin üzerinde değer kazanarak dikkat çekici bir ivme yakaladı.

Piyasada arz fazlası devam etse de, dünyanın en büyük üreticisi Endonezya'da üretimle ilgili risklerin artması ve Çin'in yerli metal piyasalarına yönelik geniş ölçekli yatırımları, fiyat artışlarını destekleyen ana faktörler oldu.

Bu gelişmeler, uzun süredir Endonezya'daki yüksek üretim ve elektrikli araç bataryalarında talebin beklentilerin altında kalması nedeniyle baskı altında kalan nikel piyasasında bir toparlanma sinyali olarak görülüyor.

Ticaret hacmindeki artışla birlikte, nikel başta olmak üzere bakır ve kalay gibi metallerde de hızlı fiyat yükselişleri gözlemlendi. LME fiyatları, Asya saatlerinde işlem hacmindeki artışla yukarı yönlü hareket ederken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki gece seansının başlamasıyla tekrar güç kazandı.

