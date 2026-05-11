Haberler Ekonomi Haberleri Nisan ihracatı 3.8 milyar dolar
Giriş Tarihi: 11.05.2026

Nisan ihracatı 3.8 milyar dolar

Türkiye otomotiv endüstrisinin nisan ihracatı yüzde 23 artışla 3 milyar 855 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan endüstrinin aldığı pay da yüzde 17.3 olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı da yüzde 8.9 artışla 13 milyar 748 milyon dolara ulaştı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, "İhracat liderliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Nisanda bugüne kadar aylık bazda ulaşılan en yüksek ikinci rakama ulaştık. Tüm ana ürün gruplarında çift haneli artış kaydederek küresel rekabet gücümüzü perçinledik. Önemli pazarlardan Fransa'ya ihracat yüzde 30, İtalya'ya yüzde 42, Slovenya'ya yüzde 68 arttı" diye konuştu.

