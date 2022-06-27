Nominal Değer Nedir? Borsa Terimi Olarak Nominal Nedir, Ne Anlama Gelir?

Finans ve ekonomi alanları içerisinde önemli bir yere sahip olan nominal değer, menkul kıymetler ile alakalı bir değer olarak sınıflandırılmaktadır. Dilerseniz, önemli ekonomi kavramları arasında yerini alan, borsa terimi olarak nominal nedir, ne anlama gelir? Sorularının cevaplarını birlikte öğrenelim...

Nominal Değer

Nominal değer; senet, çek, para, pul, hisse senedi ve tahvil gibi menkul yani taşınabilir olan kıymetlerin üzerinde yazılı bulunan ve ifade edilen değerler olarak bilinmektedir. Mevcut kıymetin sahip olduğu reel değerinden farkı, kıymetin piyasa üzerindeki gerçek değerini göstermemesi ve yalnızca sayısal görünüm odaklı olarak alım gücünü ifade etmemesidir.

Piyasa şartlarına göre bu mevcut değerin aşağısında ya da yukarısında herhangi bir fiyata alınıp satılabilme özelliğine sahiptirler. İhraç edilmekte olan, devlete ait tahvillerin nominal değeri mevcut tahvilin geri ödeme zamanındaki değerini göstermektedir. Bu sebeple, herhangi bir tahvilin piyasadaki değeri nominal değerinin altında olabilmektedir. Böyle ki, tahvili ele alarak devlete borç vermek isteyen kişi kazanç sağlayabilmektedir.

Nominal Değer Nedir?

Nominal değer nedir soruna verilebilecek kısa ve öz cevap; ''yazılı olan ve ismen var olan'' olacaktır. İtibari değer olarak da ifade edilebilmektedir. Senet, çek, para, pul, hisse senedi ve tahvil gibi menkul yani taşınabilir olan kıymetlerin üzerinde yazılı şekilde yer alan ve ifade edilen değerler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Nominal değer, taşınabilir kıymetin üzerinde bulunan, değerlerin ifadesidir. Örneğin 200 TL kağıt paranın nominal değeri, kendi üzerinde yazan 200 şekli ile belirlenecektir.

Finans ve ekonomi alanları içerisinde nominal değer tanımı çeşitlilik ve farklılık teşkil edebilmektedir. Finans alanında nominal değer, tahvil ve hisse senetleri üstünde yer alan değer için kullanılmaktadır. Ekonomi alanında kullanılan anlamıysa, herhangi bir zaman dilimine sahip ve enflasyonlarla düzeltilen veriler olarak tanımlanabilir. Nominal değerler sabit olmaktadır ve de asla değişmemektedirler.

Nominal Nedir?

Dilimiz içerisinde özellikle finans ve ekonomi alanlarında sıklıkla kullanılmakta olan nominal kelimesinin TDK sözlük anlamı; ''saymaca, yazılı'' olarak ifade edilmiştir. Fransızcadan dilimize geçmiş olan nominal kelimesi, nominal değer kelimesi olarak anlam kazanmıştır.

TDK anlamları dışında, nominal kelimesi ekonomik piyasalar içerisinde kullanılmaktadır. Kısacası, nominal – nominal değer; paranın üstünde yer alan değer olarak bilinmektedir ve nominal kelimesinin tabirini bu açıdan söylemek mümkündür. Herhangi bir paranın üstündeki sayısal oran, nominal değerini ifade etmektedir.