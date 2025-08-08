Noterlerin finansal okuryazarlığı artacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Noterler Birliği ile imzaladıkları işbirliği protokolüne ilişkin, "Noterlerimizin finansal okuryazarlık konusundaki katkıları çarpan etkisi yaratarak yaygın ve sürdürülebilir bir finansal farkındalığa öncülük edecektir" dedi.SPK ile Türkiye Noterler Birliği arasında Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü imzalandı. Finansal okuryazarlığın, ülkenin ekonomik istikrarını güçlendiren temel taşlardan biri olduğuna işaret eden Gönül, "Günümüzde finansal bilgiye erişim kolaylaşmış olsa da bu bilginin doğru anlaşılması ve uygulanması için hâlâ bir rehberliğe ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz. Bu konudaki farkındalık, en önemli gündem maddelerimizden birisidir" diye konuştu. Gönül, noterlerin vatandaşlarla temas halinde önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirterek, "Bu bağlamda noterlerimizin finansal okuryazarlık konusundaki katkıları çarpan etkisi yaratarak yaygın ve sürdürülebilir bir finansal farkındalığa öncülük edecektir" ifadesini kullandı.Türkiye'de 22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" ilan edildiğini anımsatan Gönül, bu alandaki çalışmalarına daha hızlı şekilde devam edeceklerini dile getirdi. Gönül, SPK olarak yurtiçinde ve dışında birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Fransa başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleriyle pek çok projemizi başlattık. Kurul olarak OECD'de finansal tüketicinin korunması, eğitimi ve kapsayıcılığı alanındaki çalışma grubunun delegasyon başkanlığını da üstlenmiş bulunuyoruz" dedi. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı da "Protokolle birliğimiz, noterlerimiz, noter odalarımız ve noterlik personelimize yönelik eğitimler planlanacak, seminerler düzenlenecek, böylelikle profesyonel anlamda bilgilendirmeler yapılacak. Birlik olarak söz konusu eğitimi teşvik edecek çalışmalar içinde yer almanın gerekliliğine inanıyoruz" dedi.