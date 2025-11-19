Nükleer Düzenleme Kurumundan ’madenlerde nükleer emniyet’ düzenlemesi

Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) "Madenlerde Uygulanacak Nükleer Emniyet Önlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar"ın onaylanmasına ve bu kapsamda hazırlanacak "Madenler için Nükleer Emniyet Planı İçeriği"ne ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nükleer ham maddelerin doğada bulunan formlarının ana veya yan ürün olarak çıkarıldığı ya da depolandığı tesislerde düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında alınması gereken emniyet önlemleri belirlendi.

Bu kapsamda, madenlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi sırasında emniyetin sağlanmasında asıl sorumluluk kuruluşlara ait olacak.

Kuruluşlar, nükleer maddeleri hedef alan hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim ve diğer kötü niyetli girişimleri engellemek için gerekli önlemleri almak, tespit etmek ve gerektiğinde müdahale etmek üzere emniyet önlemlerini, bilgi güvenliğini ve siber güvenliği sağlamak amacıyla nükleer emniyet planını işletme lisansı başvurusu ekinde, "Hizmete Özel" gizlilik derecesiyle NDK'ye sunacak.

Nükleer emniyet planının biçim ve içeriği NDK tarafından belirlenecek. Planın etkinliğini ölçmek amacıyla yılda en az bir kez tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikat sonuçları raporlanarak Kuruma iletilecek ve gerekli görülen düzeltici ve önleyici faaliyetler en kısa sürede hayata geçirilecek.

Söz konusu planda yer alması gereken başlıklar, tesis bilgileri, temel ilkeler ve politikalar, emniyet organizasyonu, emniyet sistemi, müdahale ve uygulama prosedürleri olarak sıralandı.