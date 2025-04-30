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Giriş Tarihi: 30.4.2025 09:55 Son Güncelleme: 30.4.2025 10:10

Oda kokusu zehir saçıyor! Ticaret Bakanlığı duyurdu: İki ürün de toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehdit eden ürünleri yayımlamaya ve tüketicileri uyarmaya devam ediyor. Bakanlık son olarak evlerde sık kullanılan iki oda kokusu hakkında toplatma kararı aldı.

Oda kokusu zehir saçıyor! Ticaret Bakanlığı duyurdu: İki ürün de toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı hileli ve insan sağlığına zarar veren ürünleri yayımlıyor. Ticaret Bakanlığı bu kez risk oluşturabilecek güvensiz ürünler listesine iki oda kokusunu aldı.

İKİ ÜRÜN YASAKLANDI

Bakanlığın listesinde yer alan ürünlerden biri L'actone marka odası kokusu oldu. Markanın "Sweet Sugar Oda Kokusu" isimli oda kokusu güvensizlik nedeniyle piyasadan toplatılıyor. Listede yer alan bilgilerde ürün "Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)" olarak sınıflandırıldı.

Listede yer diğer ürün ise yine aynı markanın "Melon Oda Kokusu" oldu. Ürünün taşıdığı riskler "Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)" şeklinde açıklandı. Bununla beraber ürünün satışının yasaklanacağı ve piyasadan toplantılacağı öğrenildi.

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Oda kokusu zehir saçıyor! Ticaret Bakanlığı duyurdu: İki ürün de toplatılıyor
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