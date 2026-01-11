ODMD’de 21 ödül sahibini buldu

OtomotivDistribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri'nin 16'ıncısı gerçekleşti. Gecede, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödül sahiplerini buldu. Gecede BYD Türkiye de üç ödül birden aldı.Ödül töreninde konuşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2025'in beklentilerin üzerinde geçtiğini belirterek, "Otomotiv pazarı, geçen yılı yaklaşık yüzde 10.5'lik artışla 1 milyon 368 bin 400 adetle tamamladı. Hafif ticari araç pazarı 283 bin 904 adetle, artık milyon sınırını aşan binek araç pazarı ise 1 milyon 84 bin 496 adetle yılı kapattı" ifadelerini kullandı.