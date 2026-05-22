OECD İstanbul Merkezi kuruluyor! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan iki uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SOMALİ'YE AYNİ HİBE DESTEĞİ ANLAŞMASI ONAYLANDI

Resmî Gazete'de yayımlanan ilk kanun kapsamında, 6 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin Somalia'ye sağlayacağı ayni desteklerin hukuki altyapısını oluşturuyor.

OECD İSTANBUL MERKEZİ PROTOKOLÜ DE KABUL EDİLDİ

Resmî Gazete'de yayımlanan bir diğer kanunla ise 10 Nisan 2025'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Yenilenmesine İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.

Düzenleme, 13 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.

İSTANBUL'UN ULUSLARARASI EKONOMİ MERKEZİ ROLÜ GÜÇLENECEK

Protokolle birlikte Organisation for Economic Co-operation and Development bünyesindeki OECD İstanbul Merkezi'nin faaliyetlerinin devamı ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Merkezin, bölgesel ekonomik iş birliği, kalkınma politikaları ve uluslararası projelerde Türkiye'nin rolünü artırması bekleniyor.

