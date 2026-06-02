OECD Raporu: Sanayi teşvikleri 2024’te son 15 yılın zirvesine çıktı

Rapora göre, devlet destekleri birçok bölgede artış gösterirken Çinli şirketler rakiplerine kıyasla çok daha yüksek düzeyde teşvik almaya devam etti. Çin'de faaliyet gösteren firmaların, 2005-2024 döneminde OECD ülkelerindeki şirketlere göre ortalama üç ila sekiz kat daha fazla kamu desteğinden yararlandığı belirtildi.

Araştırmada, son 20 yılda büyüme kaydeden şirketlerin küresel pazar paylarındaki artışın yaklaşık yüzde 22'sinin devlet teşvikleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi. Çinli şirketlerde ise bu oran yüzde 60 seviyesine ulaştı. Bununla birlikte OECD, sübvansiyonların pazar payını artırmasına rağmen şirketlerin verimlilik ve kârlılık performansında belirgin bir iyileşme sağlamadığını vurguladı.