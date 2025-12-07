Öğrenciye vergisiz telefon teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin elektronik cihazlarda ÖTV'den muaf tutulmaları için Meclis'e kanun teklifi sunduklarını açıkladı. Teklif yasalaşırsa, üniversite öğrencileri istedikleri cihazı ÖTV'siz alabilecek. Daha önce hayata geçirilen ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar uygulaması yoğun ilgi görmüştü. Yeni teklifle 26 yaşında gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, TC vatandaşı olan yükseköğretim öğrencileri akıllı telefon, bilgisayar, tablet alırken bir defaya mahsus ÖTV ve KDV'den muaf tutulacak.