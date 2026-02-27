Okullarda Paycell dönemi başladı

Paycell Okul Kartı ile öğrenciler nakitsiz harçlık yönetimiyle buluşuyor. Turnike ve geçiş sistemleri sağlayıcısı Okulyo ile geliştirilen kartlar, BKM bünyesindeki yerli ödeme sistemi TROY altyapısıyla üretildi. Proje kapsamında hazırlanan kartlar, öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Öğrenciler için güvenli, veliler için takip edilebilir, okullar için kontrollü sistem

Paycell Okul Kartı ile öğrenciler okul kantinlerinde ve yemekhanelerde nakitsiz alışveriş yapabiliyor, harçlıklarını okul dışında da kontrollü biçimde harcayabiliyor. Kartların kullanım alanları belirli sektörlerle sınırlandırılarak öğrencilerin güvenli harcama yapmaları da teşvik ediliyor.

Öğrenciler tarafından okul kimlik kartı olarak da kullanılabilen kartların üzerinde, öğrencinin fotoğrafı, okul adı, öğrenci bilgileri ve numarası da yer alıyor. Böylece öğrenciler tarafından, turnikelerde hızlı ve güvenli giriş-çıkış işlemleri için de kullanılabiliyor.

Proje aynı zamanda velilere, çocuklarının harcamalarını ve okula giriş-çıkış bilgilerini dijital ortamda takip etme imkânı sunuyor.

"Ödeme deneyimini pratik ve akıllı bir yol arkadaşına dönüştürdük"

Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, iş birliğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Paycell olarak ülkemize geleceğin ödeme teknolojilerini kazandırırken, kullanıcılarımızın finansal işlemlerini sadeleştirmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak öncelikli hedefimiz. Hayata geçirdiğimiz Paycell Okul Kart Projesi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve okul yönetimlerini kapsayan geniş bir ekosisteme dokunuyor. TROY altyapılı kartlar, öğrenciler için nakitsiz ve güvenli bir harçlık yönetiminin yolunu açarken; velilere de çocuklarının harcama ve okula giriş-çıkış bilgilerini dijital olarak takip edebilme imkânı sunuyor. Sistem yanı zamanda, okul yönetimlerinin kampüs içi güvenlik ve harcama süreçlerindeki operasyonel yükünü hafifleterek denetimi kolaylaştırırken, erken yaşta finansal okuryazarlığı teşvik ederek geleceğin bilinçli bireylerine katkı sağlıyor. Paycell olarak, ödeme deneyimini sadece bir işlem olmaktan çıkarıp, günlük yaşamda pratik ve akıllı bir yol arkadaşına dönüştürmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Proje ile çok daha fazla okul ve öğrenci hedefleniyor

İlk aşamada ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi'nde yer alan 56 okulda hayata geçirilen proje kapsamında, bugüne kadar 50 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldı. Projenin yıl sonuna kadar Türkiye genelindeki 400 okulda 200 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor.