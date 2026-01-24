Önce çevre, sonra maden

Madencilikte "önce insan ve çevre" anlayışlıyla hareket eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, madencilik alanlarının rehabilitasyonu için de yeni kararlar aldı. Buna göre maden sahalarının rehabilitasyon çalışmaları kazı ile eş zamanlı olarak başlayıp yine aynı anda bitirilecek. Maden şirketlerinin rehabilitasyonu başlatarak sahanın onarımına geçmesi gerektiği gibi her ihtimale karşı rehabilitasyon tutarını da bankaya yatıracak. Enerji Bakanlığı'nın Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda maden sahalarında rehabilitasyon çalışmaları, madencilik faaliyetinin başlamasıyla birlikte başlatılacak, faaliyet süresince devam edecek ve işletmenin sona ermesinin ardından tamamlanacak. Ruhsatı yürürlükte olan, terk edilen veya iptal edilen maden sahalarının rehabilitasyonu, ruhsat sahipleri ya da ruhsatı iptal edilen işletmeciler tarafından zorunlu olarak gerçekleştirilecek. Orman vasfındaki sahalar, ağaçlandırmaya hazır hale getirildikten sonra Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesindeki ham madde üretim izin sahalarının rehabilitasyonu ilgili kamu idarelerinin sorumluluğunda olacak. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar, kurum bütçelerinde bu amaçla ayrılan ödeneklerden karşılanacak.

İşletme ruhsat bedeline eşit tutarda rehabilitasyon bedeli

İşletme ruhsatlarına her yıl ocak ayının ilk günü, işletme ruhsat bedeline eşit tutarda rehabilitasyon bedeli tahakkuk ettirilecek ve bedelin tamamının ocak sonuna kadar yatırılması zorunlu olacak. Süresinde ödeme yapılmaması halinde, yatırılmayan tutar haziranın sonuna kadar gecikme zammı uygulanarak tahsil edilecek. Bu sürenin sonunda da ödeme yapılmaması halinde ruhsat iptal edilecek. Tahsil edilen rehabilitasyon bedelleri, kamu bankalarında açılacak vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilecek. Rehabilitasyon faaliyetlerinin onaylı projeye uygun şekilde tamamlandığının tespit edilmesi halinde rehabilitasyon bedeli ilgili idarenin hesabına aktarılacak. Rehabilitasyon yükümlülüğünü tamamen yerine getiren ruhsat sahiplerine rehabilitasyon bedeli iade edilecek.