Önceliğimiz Türkiye bu değişmeyecek

Son beş yılda yurtiçi ve yurtdışında yaptığı 250 milyon doların üzerindeki yatırımla adını dünya çimento devleri arasına yazdıran Çimsa, yatırıma ara vermek niyetinde değil. Yatırım konusunda ciddi bir iştahlarının olduğunu söyleyen Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, "Son yıllarda yapılan küresel yatırımlara rağmen, Türkiye Sabancı ve Çimsa için her zaman en büyük öncelik. Küreselde büyümek bizim için elbette önemli ama basketbol tabiriyle bizim pivot ayağımız Türkiye'de. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Türkiye büyüme yolculuğumuzun merkezinde olmaya devam edecek. Hedeflerimize katkı sağlayacak yeni bir satın alma daha yapabiliriz. Yurtiçinin yanı sıra Avrupa ve Amerika'daki fırsatlara bakıyoruz." dedi.

HEDEF 2.5 MİLYAR DOLAR

3 farklı kıtada bulunan üretim tesislerinde 15 milletten 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Çimsa'nın büyüme yolculuğunun merkezinde ise Türkiye yer alıyor. 2019'da 300 milyon dolar olan satışları 2025'te 1.1 milyar dolara taşıdıklarını söyleyen Zenar, "Ciromuzu 6 yılda dolar bazında neredeyse 4 katına çıkardık. 2030 yol haritası kapsamında Çimsa'nın cirosunu 2.5 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

AVRUPA'DA İKİ YILDA İKİ FİNAL OYNADI

Çimsa'nın sponsorluğunda, Avrupa'da büyük başarılara yelken açan Çimsa ÇBK Mersin, geçtiğimiz yıl Kadınlar EuroLeague Altılı Finali'nde ikincilik başarısı gösterirken, bu yıl da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükseldi. EuroCup Women final serisinin rövanş maçı 9 Nisan'da Mersin'de oynayacak.