Önceliğimiz ülke ekonomisine katkımızı artırmak

Gürmen Group'ta yönetimi üstlenen ikinci nesil, büyümesini yeni yatırımlarla sürdürmeye kararlı. Grubun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı babası Remzi Gür'den devralan Yasemin Gür Solmaz, "Sağlayacağımız istihdam ve özellikle ihracat odaklı strateji ile grubun büyümesini sürdürerek, ülke ekonomisine verdiğimiz katkıyı artırmaya kararlıyız" dedi. Halen hazır giyim, tarım ve enerji alanında yatırımları olan grup, önümüzdeki yıl enerjide yapacağı 150 milyon dolarlık yatırımla kapasitesini artıracak. Tarım ve hayvancılık yatırımlarının bulunduğu Kastamonu'da ve hazır giyim üretim tesislerinin bulunduğu Safranbolu'da Perakende İcra Kurulu Başkanı Zeynep Doğan'la birlikte gelecek dönem hedeflerini ve büyüme planlarını paylaşan Yasemin Gür Solmaz, yerel kalkınmaya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

850 KİŞİYE İSTİHDAM

Safranbolu'daki son teknoloji ile donatılmış hazır giyim tesislerinde, yılda 1.5 milyon adet takım elbise, ceket, pantolon ve palto üretimi yapılıyor. Kapasitenin yüzde 25'ini kendi markaları Ramsey ve KİP için kullanan grup, yüzde 75'ini ise uluslararası markalara ihraç ediyor. Halen 850 kişinin istihdam edildiği tesis, Karabük'te tersine göçü sağlamış durumda. Tesisin en önemli özelliği ise kadın çalışan oranın yüzde 50'den fazla olması. Hatta bölgede "Gürmen'de çalışana kız verilir" düşüncesi oturmuş durumda. Çalışanlarıyla yola uzun dönemli dönemli devam ettiklerini söyleyen Gür Solmaz, "Burada çalışanlarımızla bir aile gibiyiz" diye konuştu. Ramsey ve KİP markalarıyla hazır giyim sektöründe önemli bir yere sahip olan Gürmen Giyim, dünyada 215 satış noktasına ulaşmış durumda. Yurt dışı pazarlarda Türk Cumhuriyetleri ve Körfez ülkelerini önceliklendirdiklerini söyleyen Perakende İcra Kurulu Başkanı Zeynep Doğan, bu yıl içerisinde toplam 15 yeni mağaza açtıklarını, sene sonuna kadar bu rakamı 20'ye çıkaracaklarını söyledi. Gürmen Giyim'de bu yılı yüzde 45 büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Doğan, 2026 yılı için ise yüzde 35-40'lık büyüme hedeflediklerini kaydetti.



HEDEF 150 TON ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ

Gürmen Group'un Kastamonu'da kurduğu Gökkale Çiftliği'nde günde 30 ton çiğ süt üretilirken, kaba yem ihtiyacının yüzde 80'i de kendi üretimiyle karşılanıyor. Grup Vievi Zeytinyağları ile de Aydın Karacasu'da bulunan Türkiye'nin tek tapuda en büyük yüksek rakımlı zeytin bahçesinde makinalı hasat ile endüstriyel tarım örneği sergileniyor. Her yıl ortalama 100 ton zeytinyağı üretimi yapılan tesiste hedef 150 ton ulaşmak.



ENERJİDE KAPASİTE YÜZDE 100 ARTACAK

Manisa'da bulunan Maspo Enerji'nin saatlik 44 MW kurulu güç ve yıllık 350 GWh üretim kapasitesiyle Gürmen Group'un tüm enerji ihtiyacı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. 2026 planları arasında, 150 milyon doları aşkın yatırımla üretim kapasitesinin yüzde 100 artırılarak dışa olan enerji bağlığının azaltılması ve tüm Gürmen Giyim şirketinin ve hatta tedarik zincirinin yeşil enerji ile karşılanması bulunuyor.