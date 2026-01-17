Online alışveriş platformlarına sıkı takip! Fahiş fiyatlı her ürün için 1,8 Milyon TL ceza geliyor

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında satışa sunulan ve tüketicilerden şikâyet alan ürünlere yönelik kapsamlı inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek ve "e-ithalat" olarak bilinen basitleştirilmiş gümrük sistemine ilişkin mevzuat değişikliği sonrasında artan başvuruların değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, e-ticaret pazaryerlerinde yer alan ürünlerin fiyat hareketlerinin yakından takip edildiği, olağan dışı artışların ise Perakende Ticaretin Düzenlenmesi ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki mevzuat çerçevesinde incelendiği ifade edildi. Bakanlığın, ilgili platformlardan düzenli olarak bilgi ve belge talep ettiği aktarıldı.

Denetimler sonucunda fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen ürünlere erişimin derhal engellenmesi yönünde pazaryerlerine talimat verildiği belirtilirken, inceleme bulgularının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda ele alınacağı kaydedildi. Kurul değerlendirmesinin ardından, mevzuata aykırı hareket ettiği değerlendirilen işletmelere her bir ihlal için 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği bildirildi.

Açıklamada, tüketicinin korunması, adil rekabetin sağlanması ve piyasalarda şeffaflığın güçlendirilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Bakanlık, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirmeye yönelik haksız uygulamalara karşı kararlı bir mücadele yürütüleceğinin de altını çizdi.