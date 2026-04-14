Online yemek siparişlerinde yeni dönem: Gizli ücrete son

Ticaret Bakanlığı, son dönemde yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerlerine yönelik artan şikâyetler üzerine kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan incelemeler sonucunda hem restoranlar hem de tüketiciler açısından daha şeffaf ve öngörülebilir bir sistem oluşturulması hedeflendi. Yeni düzenlemeye göre, yemek sipariş platformlarının restoranlardan tahsil ettiği tüm ücretlerin, hizmet kalemleri bazında ayrıntılı olarak satıcı panellerinde gösterilmesi zorunlu hale getirildi.

İLAVE ÜCRETE GEÇİT YOK

Böylece restoranlar, komisyon, taşıma, görünürlük gibi tüm maliyet kalemlerini açık ve karşılaştırılabilir biçimde görebilecek. Ayrıca sipariş onayı aşamasında tüketicilere de ödedikleri tutarın hangi hizmet bedellerinden oluşabileceğine dair genel bilgilendirme yapılacak. Düzenleme kapsamında, aracılık hizmetinin doğası gereği sunulması gereken sipariş iletimi, ödeme altyapısı gibi temel hizmetler için ilave ücret talep edilmesinin önüne geçildi. Kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulamasına da son verildi. Öte yandan, sunulacak ek hizmetler ve bunlara ilişkin ücretlerin kampanya öncesinde restoranlara açık şekilde bildirilmesi zorunlu tutuldu.

İndirimli ve kampanyalı satışlarda uygulanan komisyon hesaplamalarına ilişkin karmaşıklık da giderildi. Yeni sistemle birlikte daha sade ve anlaşılır bir yapı oluşturuldu. Buna göre, indirimin yalnızca restoran tarafından yapılması durumunda komisyon bedeli tüketici tarafından ödenen toplam tutar üzerinden hesaplanacak; indirimin restoran ve pazar yeri tarafından birlikte karşılanması halinde ise komisyon, tüketicinin ödediği tutara yalnızca pazar yeri tarafından sağlanan indirim tutarının eklenmesi suretiyle belirlenen tutar üzerinden hesaplanacak. Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri de kampanya, indirim ve reklam uygulamalarında gönüllülük esasının getirilmesi oldu. Restoranların bu tür uygulamalara katılımı tamamen kendi tercihine bırakıldı. Katılım sağlamayan işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanamayacak. Ayrıca restoranlar, onay verdikleri ek hizmetlerden istedikleri zaman vazgeçebilecek.

FİYATLAR GERİLEYECEK

Düzenleme ile komisyon ve ücretler şeffaf hale gelirken restoranların kampanya ve indirimlere zorlanmasının önüne geçildi. Düzenlemeyle fahiş komisyonların önüne geçilmesi ve tüketiciye daha fazla seçenek sunulması hedefleniyor. 1 Nisan'da yürürlüğe giren düzenlemenin rekabeti artırıp fiyatları da düşürmesi bekleniyor.

İLAVE BEDEL ALINAMAYACAK

Hizmet bedelinin ayrıntılı olarak gösterilmesi zorunlu olacak. Aracılık hizmeti için ilave bedel alınamayacak. Restoranlar indirim ve kampanya yapmaya zorlanmayacak. İndirim yalnızca restoran tarafından yapılırsa komisyon, toplam ödenen tutar üzerinden hesaplanacak. İndirim restoran ve platform tarafından birlikte yapılırsa komisyon, platformun sağladığı indirim eklenerek hesaplanacak. Tüketiciye sipariş sürecinde oluşabilecek komisyon, taşıma, görünürlük gibi giderler hakkında bilgilendirme yapılacak.