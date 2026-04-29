OPEC’in küresel ham petrol üretimindeki payı arttı

OPEC 61. Yıllık İstatistik Bülteni'ne göre, küresel ham petrol üretimi 2025'te önceki yıla göre günlük 2 milyon 241 bin varil artışla 74 milyon 853 bin varil seviyesine ulaştı. Bu miktar 2024'te günlük 72 milyon 612 bin varil olmuştu.

Bu dönemde OPEC üyesi ülkelerin ham petrol üretimi 2024'e göre günlük 1 milyon 223 bin varil artışla 27 milyon 472 bin varil oldu. OPEC, 2024'te günlük 26 milyon 249 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştirmişti.

Böylece, OPEC'in 2024'te yüzde 36,1 seviyesinde olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl sınırlı bir artışla yüzde 36,7 oldu.

Geçen yıl OPEC üyesi olmayan ancak OPEC+ grubunda yer alan ülkelerin ham petrol arzı ise günlük 122 bin varil artışla günlük 14 milyon 345 bin varil olarak kayıtlara geçti.