OpenAI-Pentagon anlaşmasında “Yurt İçi Gözetim” yasağı

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapılan yapay zeka anlaşmasına yeni ve daha net sınırlamalar ekleneceğini açıkladı. Altman, sözleşmeye ABD içinde yurt içi gözetim amacıyla yapay zeka sistemlerinin kasıtlı biçimde kullanılmayacağını açıkça belirten hükümler konulacağını duyurdu.

SÖZLEŞMEYE YENİ GÜVENCE MADDELERİ GELİYOR

Altman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şirket ilkelerini daha net hale getirmek amacıyla Pentagon ile imzalanan sözleşmede değişiklik üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Mevcut hükümlere ek olarak anlaşmanın yeni ifadeler içerecek şekilde güncelleneceğini belirten Altman, yapay zeka sistemlerinin ABD sınırları içinde gözetim amacıyla bilinçli şekilde kullanılmayacağını vurguladı.

Bu sınırlamanın, ticari yollarla elde edilmiş kişisel verilerin kullanımını da kapsayacağını ifade eden Altman, kapsamın yalnızca doğrudan veri toplama faaliyetleriyle sınırlı olmadığını dile getirdi.

NSA VURGUSU VE EK SÖZLEŞME ŞARTI

Altman ayrıca, Pentagon'un OpenAI hizmetlerinin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi istihbarat kurumları tarafından kullanılmayacağını teyit ettiğini aktardı. Bu tür kurumlara herhangi bir hizmet verilmesinin ise mevcut sözleşmede ayrıca değişiklik yapılmasını gerektireceğini belirtti.

Teknolojinin henüz tam olarak hazır olmadığı ve güvenlik maliyetlerinin netleşmediği alanlar bulunduğuna dikkat çeken Altman, bu başlıkların Pentagon ile "yavaş ve temkinli" biçimde ele alınacağını söyledi.

"ACELE ETTİK" İTİRAFI

Anlaşmayı duyurma sürecinde hata yaptığını düşündüğünü kaydeden Altman, şu ifadeleri kullandı:

"Konular son derece karmaşık ve net bir iletişim gerektiriyor. Gerçekten gerilimi azaltmaya ve çok daha kötü bir sonucu önlemeye çalışıyorduk, ancak bunun fırsatçı ve özensiz olarak algılandığını düşünüyorum."

Altman ayrıca, Pentagon'un benzer şartları OpenAI'ın rakibi Anthropic'e de sunmasını umduğunu belirtti.

ANLAŞMA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

OpenAI, geçtiğimiz hafta yapay zeka modellerinin Pentagon ağına entegre edilmesini öngören bir anlaşmaya imza atmıştı. Şirketin, Anthropic'in kabul etmediği bir anlaşmayı hızlı şekilde onaylaması, "silahlanma" ve "gözetim" risklerini artırabileceği yönünde eleştirilere yol açmıştı.

Başta ABD'de olmak üzere çok sayıda kullanıcı, OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'yi boykot çağrısında bulunmuş, bazı kullanıcıların ise Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'a yöneldiği belirtilmişti.