Operatörler kalan bakiyeyi 15 gün içinde iade edecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ön ödemeli-faturasız mobil hatlarda kalan bakiyelerin iadesini hızlandıracak ve dijitalleştirecek önemli değişiklikler yaptı. BTK'nın 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek kurul kararı kapsamında ön ödemeli hatlarda hem yükleme limitleri yükseltildi hem de iade süreçleri yeniden düzenlendi. Karara göre işletmeciler, kendi çevrimiçi işlem merkezleri ve mobil uygulamaları üzerinden 50, 100, 150 ve 200 TL şeklinde yükleme yapılmasına imkân tanıyabilecek. Aboneliği feshedilen ön ödemeli hatlardaki kalan bakiye için 15 gün içinde iade yapılması şartı getirildi. Bu sürede iade gerçekleşemezse abonenin aynı işletmecide başka aktif bir hattı varsa bakiye hemen o hatta aktarılacak ya da faturalı hatlarda ilk faturadan mahsup edilecek. Bu mümkün değilse, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) üzerinden TC numarası veya yabancı kimlik numarasına 15 gün içinde para iadesi yapılacak. KOLAS ile de iade yapılamazsa, posta masrafını aşan tutarlar için tüketiciye bilinen en son adresine posta ile bilgilendirme yapılacak. Hâlâ iade gerçekleşmezse, fesih tarihinden itibaren 2 yıl içinde abone işletmeciye başvurursa bakiye 15 gün içinde ödenecek. Abone 2 yıl içinde yeniden aynı işletmeciye abone olursa bakiye yeni hatta kullandırılacak veya faturalı hatlarda mahsup edilecek.

