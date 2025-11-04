Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Organize sanayi bölgelerine yatırımcı akını: 1927 yer için 5 bin 318 başvuru
Giriş Tarihi: 4.11.2025 09:59

Organize sanayi bölgelerine yatırımcı akını: 1927 yer için 5 bin 318 başvuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgesi (OSB) parsellerinin çevrim içi ortamda yatırımcılara tahsisi uygulaması kapsamında, 5 bin 318 sanayicinin 191 OSB’deki 21,7 milyon metrekarelik 1927 yatırım yeri için başvuru yaptığını duyurdu.

DHA
Organize sanayi bölgelerine yatırımcı akını: 1927 yer için 5 bin 318 başvuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, OSB'lerdeki yatırım alanlarını çevrim içi ortamda girişimcilerin erişimine sunma uygulamasının devam ettiğini belirtti. Kacır, "13 ayda girişimcilerimizden yatırım yerlerine büyük bir talep gerçekleşti. 191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik 1927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicimiz başvuru yaptı. 59 OSB'de ise 35,6 milyon metrekare alan için 1433 ön tahsis başvurusu yapıldı. Bu ay çıktığımız ilanla, 133 OSB'de 20 milyon 151 bin metrekarelik 1327 yatırım yeri için tahsis başvurusu, 34 OSB'de 9 milyon 438 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurusu alınmaya başlandı. Planlı sanayi alanlarımızın büyümesi devam edecek. Türkiye katma değerli yatırımlarla yükselişini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Organize sanayi bölgelerine yatırımcı akını: 1927 yer için 5 bin 318 başvuru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz