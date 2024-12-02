Orta Asya’da ortak hareket edebiliriz

Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ekonomik partnerlerinden biri olan İngiltere son dönemde bakan ve bürokrat düzeyinde Ankara'ya çıkarma yapmış durumda. Karşılıklı yatırımlar ve ticaretin arttığı İngiltere'den son gelen bakan da Birleşik Krallık Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Stephen Doughty oldu. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Stephen Doughty, İngiltere ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapabileceklerini, bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı. Doughty, "Özellikle Orta Asya ülkelerinde iki ülkenin ortak hareket edebileceği çok konu var. Aslında, o bölgeden büyükelçilerimizden biri de bugün İstanbul'da. Kırgızistan örneğin. Galler'den, ortak hareketle Kırgızistan'a yapılan ihracat buna bir örnek olabilir. Türkiye'nin altyapısı ile ticaret akışlarını kolaylaştırıyoruz. Dün bunu Türk hükümetiyle de görüştüm. Bu yüzden bunun çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonunda bu bölgelere de benzersiz bir erişim ve bağlantılarımız var" şeklinde konuştu.Türkiye ve İngiltere, Brexit sonrası gelişen ikili ilişkileri ekonomi ve ticaret alanında daha ileriye götürmeyi amaçlayan kapsamlı ve modern bir serbest ticaret anlaşması yapmak için müzakereleri başlattı. Hükümetlerinin henüz yeni göreve geldiğini vurgulayan Doughty, "Genel ilişki bizim için birden fazla seviyede. Açıkçası güvenlik ve savunma, NATO müttefikleriyiz, ama aynı zamanda dediğiniz gibi, ticari ortaklıklar da önemli. Birçok farklı Türk işletmesiyle ve İngiliz işletmesiyle görüştük. Şu anda bazı teknik konuşmalar ve tartışmalar olduğunu biliyorum ve açıkçası, zamanında resmi yeniden başlatma için daha büyük bir zaman çizelgesi belirleyeceğiz. Ancak bu ilişkide devam etmek istediğimiz yönü belirttik. Meslektaşlarımla iş ve ticaret departmanı üzerine çalışacaklar. İki ülke arasındaki ilişkiyi daha da derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.Türkiye ile Birleşik Krallık arasında en olumlu alanların başında savunma sanayisinin geldiğini belirten Doughty, "En olumlu olanlar arasında iki tane alanı söyleyebilirim ki, bence savunma sanayi bilgilerimizi genişletme potansiyelimiz var. Güçlü ittifakımız göz önüne alındığında gidilecek çok yol var. Aynı zamanda yenilenebilir enerji alanında da sahip olduğumuz uzmanlık ve kapasite sayesinde büyük bir karşılıklı uyum var. Teknolojiler ve yenilenebilir enerjiler ve o cephede zaten gerçekten önemli çalışmalar yapılıyor" dedi. Doughty, "Savunma sekreterimizin burada olmasının nedenlerinden biri de bu" ifadelerini kullandı.Rakamlar da aslında ekonomik ilişkilerin derinleştiğini doğruluyor. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 20 milyar dolara yaklaştı. Geçtiğimiz yıl Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi 19 milyar dolara ulaştı. Birleşik Krallık, 12.4 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin en büyük dördüncü ihracat pazarı konumunda bulunurken, 2023 itibarıyla Türkiye'ye 8.6 milyar dolar doğrudan yatırım yaparak Türkiye'deki en büyük on yatırımcı ülke arasında yer aldı. 2023'te Türkiye'nin İngiltere'deki yatırımlarının toplam değeri de 4.9 milyar dolar oldu.