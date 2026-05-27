Orta Doğu gerilimi ve Çin’deki kısıtlama endişesi alüminyum fiyatlarını zirveye taşıdı

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum fiyatları gün içinde yüzde 1,6'ya kadar yükseldi. Araştırma kuruluşu Mysteel Global'in değerlendirmesine göre yatırımcılar, Çin'de enerji tüketimi ve emisyon denetimlerinin sıkılaştırılması nedeniyle bazı döküm tesislerinde üretim azaltımına gidilebileceğinden endişe ediyor.
Çin'deki alüminyum döküm tesisleri, Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı küresel arz daralmasından faydalanmak amacıyla yüksek kapasiteyle üretim yapıyordu. Şubat ayı sonunda savaşın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili kapanmanın bölgeden yapılan sevkiyatları olumsuz etkilemesi, LME fiyatlarında yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.
Artan stoklar nedeniyle aşırı üretimi dengelemeye çalışan Çin yönetimi, sektörde denetimleri artırdı. Mysteel'in aktardığına göre Guangxi eyaletinin Baise kentindeki bir döküm tesisi erimiş alüminyum üretimini azaltmaya başladı. Ancak üretim kaybının boyutuna ilişkin net bir veri paylaşılmadı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ise 13 Mayıs tarihli açıklamasında çelik ve petrol rafineri sektörlerinin de inceleme kapsamına alınacağını duyurdu.
Resmi verilere göre Çin'in günlük alüminyum üretimi geçen ay 129 bin tona ulaşarak tarihi zirvesini gördü.
LME'de alüminyumun ton fiyatı 3.697 dolara yükselirken, bu seviye Mart 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu.