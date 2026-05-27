Orta Doğu gerilimi ve Çin’deki kısıtlama endişesi alüminyum fiyatlarını zirveye taşıdı

Artan stoklar nedeniyle aşırı üretimi dengelemeye çalışan Çin yönetimi, sektörde denetimleri artırdı. Mysteel'in aktardığına göre Guangxi eyaletinin Baise kentindeki bir döküm tesisi erimiş alüminyum üretimini azaltmaya başladı. Ancak üretim kaybının boyutuna ilişkin net bir veri paylaşılmadı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ise 13 Mayıs tarihli açıklamasında çelik ve petrol rafineri sektörlerinin de inceleme kapsamına alınacağını duyurdu.