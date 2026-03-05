Orta Doğu krizi havacılığı vurdu

ABD-İsrail ile İran arasında başlayan savaşın ardından bölgeye yönelik hava trafiğinde büyük bir aksama yaşandı. Havacılık veri analiz şirketi Cirium tarafından paylaşılan verilere göre, 28 Şubat'tan bu yana planlanan yaklaşık 36 bin uçuşun yarısından fazlası iptal edildi. Bu sayı 23 binin üzerine çıktı.

İptallerle birlikte küresel ölçekte yaklaşık 4,4 milyon koltuk kapasitesi devre dışı kaldı. Bu durum havayolu şirketlerinin gelirlerinde ciddi kayıplara yol açarken, uluslararası hava ulaşımında büyük bir operasyonel kriz yarattı.

KÖRFEZ HAVAYOLLARI EN ÇOK ETKİLENENLER ARASINDA

Bölgedeki büyük havayolu şirketleri seferlerini askıya almak zorunda kaldı. Emirates, Dubai çıkışlı ve varışlı uçuşlarını Cumartesi gününe kadar durdurduğunu duyururken, şirketin kriz başladığından bu yana 2 binden fazla uçuşu iptal ettiği belirtildi.

Qatar Airways ise Doha merkezli operasyonlarını ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı. Şirket, bölgede mahsur kalan yolcular için Londra, Berlin ve Amsterdam gibi Avrupa merkezlerine sınırlı sayıda tahliye uçuşu düzenlemeyi planlıyor.

Avrupa merkezli havayolu grupları da benzer kararlar aldı. Lufthansa Group, Tel Aviv, Beyrut, Amman ve Erbil uçuşlarını 8 Mart'a kadar askıya aldığını bildirirken; İsrail, Lübnan, Ürdün, Irak, Katar ve İran hava sahalarını kullanmayacağını açıkladı. British Airways de Abu Dabi, Amman, Bahreyn ve Doha gibi önemli rotalardaki seferlerini durdurdu.

KRİZİN MALİYETİ BÜYÜYOR

Savaşın havacılık sektörü üzerindeki ekonomik etkileri de giderek ağırlaşıyor. China Trading Desk verilerine göre, Çinli turistlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne planladığı 77 binden fazla seyahatin iptal edilmesi, yaklaşık 170 milyon dolarlık harcama kaybına neden oldu.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı, hava trafiğini yeniden düzenlemek amacıyla saatte 48 uçuşa kadar izin verebilecek "güvenli hava koridorları" oluşturmak için çalışmalar yürütüyor.

ALTERNATİF ROTALAR MALİYETİ ARTIRIYOR

Bölgede hava sahalarının kapanması, havayollarını farklı güzergâhlara yönelmeye zorluyor. Flightradar24 verilerine göre İran, Irak, Suriye ve İsrail hava sahaları tamamen kapalı durumda. Ürdün gece saatlerinde kısıtlı uçuşlara izin verirken, Suudi Arabistan ise Irak sınırı boyunca kısmi kapatma uyguluyor.

Bu gelişmeler Avrupa ile Asya arasındaki ana hava koridorlarını ciddi şekilde etkilerken, uçuş sürelerinin uzamasına ve yakıt maliyetlerinin artmasına yol açıyor. Ayrıca yolcuların Suudi Arabistan ve Umman'daki açık havalimanlarına ulaşabilmek için daha uzun ve pahalı rotalar kullanmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.