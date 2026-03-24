Orta Doğu Savaşı Petrol Piyasasında 500 Milyon Varillik Kayıp Yarattı

Uzman hesaplamalarına göre, kaybın yaklaşık 190 milyon varili Körfez'de mahsur kalan tankerlerde, 310 milyon varili ise Orta Doğu'dan yapılan yüklemelerde ve üretimdeki düşüşten kaynaklanıyor. Suudi Arabistan 130 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri 122 milyon, Irak 110 milyon ve Kuveyt 64 milyon varillik kayıp yaşadı. Katar, İran ve diğer ülkelerin kaybı ise toplamda 75 milyon varil civarında.

STRATEJİK REZERVLER DEVREYE ALINDI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üye ülkeleri, 11 Mart'ta tarihlerindeki en yüksek stratejik petrol rezervi olan 400 milyon varili piyasaya sürme kararı aldı. Ancak uzmanlara göre, piyasaya verilen bu variller günlük kaybın oldukça gerisinde kalacak.

TARİHİ TEDARİK KESİNTİSİ

IEA Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu'daki savaşın dünya petrol piyasasında 1973 petrol krizinden bu yana görülen en büyük tedarik kesintisini oluşturduğunu vurguladı. Analistler, arz kaybının etkilerinin henüz tüketici tarafına yansımadığını, ancak önümüzdeki günlerde bu durumun belirginleşeceğini belirtiyor.