Orta Doğu’daki kesintilere rağmen rekor seviye! LNG ihracatı ilk çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü'nün (OAPEC) 2026 ilk çeyrek raporuna göre, küresel LNG ihracatı yüzde 3,8 artışla 112,2 milyon tona ulaştı.

Orta Doğu'da yaşanan arz kesintilerine ve tesislere yönelik saldırılara rağmen küresel artışın devam etmesi dikkat çekti.

ORTA DOĞU'DA ARZ KESİNTİSİ, ABD'DEN GÜÇLÜ KARŞILIK

Bölgede tesislerin zarar görmesi ve Hürmüz Boğazı üzerinden geçişlerin aksaması ihracatı olumsuz etkiledi. Ancak küresel arz, özellikle ABD ve Kanada kaynaklı artışlarla dengelendi.

ABD'de sıvılaştırma terminallerinin kapasite artışı ve yeni projelerin devreye alınması ihracatı yukarı taşıdı.

ABD LİDERLİĞİ GÜÇLENDİ

ABD'nin LNG ihracatı ilk çeyrekte yüzde 23,2 artarak 32,3 milyon tona yükseldi. Bu performansla ülkenin küresel LNG ticaretindeki payı yüzde 28,8'e çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Avustralya ihracatını yüzde 5,4 artırırken, Katar'da yaşanan tesis kesintileri nedeniyle ihracat yüzde 33,2 düşüşle 14,7 milyon tona geriledi.

Birleşik Arap Emirlikleri ise teknik aksaklıklar nedeniyle sert düşüş yaşadı. Buna karşılık Rusya LNG ihracatını yüzde 8,3 artırdı.

AVRUPA'DA TALEP GÜÇLENDİ

Avrupa LNG ithalatı ilk çeyrekte yüzde 11,1 artarak yaklaşık 40 milyon tona çıktı. Artışta soğuk hava koşulları ve düşük depolama seviyeleri etkili oldu.

Avrupa Birliği ülkelerinde LNG ithalatı yüzde 12 artışla 28,3 milyon tona yükselirken, LNG'nin toplam gaz ithalatındaki payı yüzde 50,6'ya ulaştı.

ASYA'DA KARMAŞIK GÖRÜNÜM

Asya piyasasında LNG ithalatı sınırlı artış gösterdi. Çin ithalatı yüzde 6,3 düşerken, Japonya sabit kaldı, Güney Kore ise yüzde 6,9 artış kaydetti.

KÜRESEL DENGE: ARZ RİSKLERİNE RAĞMEN ARTIŞ

Analistler, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin küresel LNG arzını baskılamasına rağmen, ABD ve diğer üreticilerdeki kapasite artışlarının piyasayı dengelediğini belirtiyor. Küresel LNG ticaretinde yönün kısa vadede arz genişlemesi ve bölgesel talep farklılıklarıyla şekilleneceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör