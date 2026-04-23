Ortopedik engelliler ÖTV’siz araç alabilecek

Ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerindekiler, bu engelleri nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilenler araç alımında ÖTV'den müstesna olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Özel Tüketim Vergisi Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yeni düzenleme...

Kimler yararlanabilir?

Ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ve bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı tespit edilen malul veya engelliler, şartları taşıyan araçlar için ÖTV istisnasından yararlanabilir.

İstisna hangi araçlar için geçerlidir?

Yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan, kayıt ve tescile tabi belirli taşıtlarda geçerli.

Binek otomobilde fiyat sınırı var mı?

Evet. 87.03 tarife pozisyonunda yer alan taşıtlar bakımından, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer tüm vergiler dâhil bedelin 2.873.900 TL'nin altında olması gerekiyor. 87.11 tarife pozisyonunda yer alan motosikletler de bu istisna kapsamına dâhil.

Faturada ÖTV nasıl gösterilir?

İstisna kapsamındaki araç tesliminde hesaplanan ÖTV, fatura bedeline dâhil edilmez. Ancak hesaplanan bu tutar, faturada özel şerh ile ayrıca gösterilir.

İstisna kapsamında araç satıldığında beyanname verilir mi?

Evet. İstisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında teslim edilen taşıtlar için (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi verilir; ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz.

Vergi dairesine hangi belge sunulur?

Beyannamenin verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar dilekçe ekinde; engellilik sağlık kurulu raporu, gerekiyorsa sürücü adayları ve sürücüler için sağlık raporu ve satış faturasının onaylı örneği vergi dairesine sunulur.

Engellilik sağlık kurulu raporunda hangi bilgiler aranır?

Raporda, kişinin ortopedik engel oranının yüzde 40 ve üzerinde olduğu ve ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına ilişkin değerlendirmenin bulunması gerekir.

Kişinin sadece ortopedik engeli varsa oran nasıl belirlenir?

Kişinin yalnızca ortopedik engeli bulunuyorsa, engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen oran esas alınır.



BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



Engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği, satış faturasının aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopisi, mükellef tarafından beyannamenin verildiği vergi dairesine iletilecek. Vergi dairesi beyanname ve söz konusu belgeleri inceleyip, engellilik sağlık kurulu raporundaki ortopedik engel oranının yüzde 40 ve üzerinde olduğu ve kişinin ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamadığını tespit edecek. Mükellefe ÖTV ödeme belgesi verilecek.