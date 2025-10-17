Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.10.2025 08:55

OSB yatırımlarına ek süre için son başvuru: 31 Aralık

Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırımlarını tamamlayamayan sanayiciler ek süre için 31 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Bakanlık uzatımı dahil tüm süreleri tükenen ve yapı ruhsatı veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan sanayiciler ek süre için 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Bakanlık tarafından söz konusu katılımcılara 31 Mart 2028'e kadar süre verilebilecek.

Verilen sürenin hesaplanmasında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih esas alınacak. Süresi içinde başvuru yapılmayan süresi bitmiş tüm parsel tahsisleri OSB tarafından iptal edilecek.

