OSB’ler artık daha hızlı kurulacak

Yatırım alanlarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Düzenleme ile yatırımcıların önünü açacak adımlar atılırken, süreçlerin daha hızlı ve net ilerlemesi hedeflendi. Yeni düzenlemede dikkat çeken değişikliklerden biri, organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için yönetmelikte yer alan "altyapılarının yapılması" ibaresinin kaldırılması oldu. Böylece yatırımcıların karşısına çıkan bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi amaçlandı.

30 GÜN İÇİNDE GÖRÜŞ ŞARTI

Yönetmeliğin tanımlar bölümünde yer alan "eşik analizi" ifadesi de güncellendi. Artık yatırım alanlarının belirlenmesinde yalnızca harita ve planların değil, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, krokiler, hava fotoğrafları ve sayısal coğrafi uygulamaların da kullanılacağı düzenlemeye eklendi. Ayrıca, "özet değerlendirme raporu" tanımı getirilerek yatırım süreçlerinde daha net ve özet bilgi sunulması sağlanacak. Yeni yönetmeliğe göre, yatırım alanı için gerekli kurumların görüşlerini en geç 30 gün içinde bakanlığa iletmeleri zorunlu hale getirildi. Gerekli durumlarda bu süre en fazla 30 gün daha uzatılabilecek. Ancak belirtilen süre sonunda görüş bildirmeyen kurumların olumlu görüş vermiş sayılması düzenlemeye bağlandı. Bu adım, yatırımcılar için zaman kaybını ortadan kaldıracak.

BAKANLIK ONAYI YETERLİ OLACAK

Önceki yönetmelikte yatırım alanlarının kesinleştirilmesinde valilerin rolü bulunurken, yeni düzenleme ile bu süreç Bakanlık onayına bağlandı. Böylece yatırım alanlarının ilanı ve kesinleşmesi daha hızlı şekilde tamamlanabilecek.

YATIRIMCILARA KOLAYLIK

Ekonomi çevreleri, yönetmelik değişikliğinin yatırım ortamını iyileştireceğini ve organize sanayi bölgelerinde yatırımcıya önemli kolaylıklar sağlayacağını değerlendiriyor.