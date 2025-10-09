OSB’lerde fuar dönemi güçleniyor

Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) fuarcılık son yıllarda yükselen bir trend haline geldi. Sanayiciler artık üretim tesislerinden çıkmadan, kendi bölgelerinde düzenlenen fuarlarda hem tedarikçilerle buluşuyor hem de yeni iş fırsatları yakalıyor. Bu yeni anlayışın dikkat çekici örneklerinden biri ise 21-23 Ekim 2025 tarihleri arasında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşecek Eskişehir Fabrika Tedarikçileri Fuarı (FABTED) olacak. İlki İzmir Atatürk OSB'de düzenlenen FABTED, bu kez Eskişehir OSB Yaşam Park'ta, EOSB'nin çok amaçlı kongre ve konferans salonunda sanayicileri bir araya getirecek. Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Bozüyük OSB'lerinden çok sayıda fabrikanın katılım göstereceği fuarda firmalar stant açarak yöneticilerle doğrudan temas kuracak. EOSB Başkanı Nadir Küpeli, fuarın bölgedeki güçlü üretim altyapısı ve gelişmiş tedarikçi ekosistemini ön plana çıkaracağını belirterek, "FABTED, sanayicilerimize yeni iş fırsatları ve ihracat olanakları sunacak. Tedarikçilerimizin uluslararası pazarlarda görünürlüğünü artıracak bu fuar, Eskişehir'in üretim gücünü de tanıtacak önemli bir buluşma olacak" dedi. Üç gün sürecek fuarın ikinci gününde WAForum organizasyonuyla gerçekleştirilecek B2B görüşmeler, firmalar arasında yeni iş birliklerinin kapısını aralayacak. FABTED'in, bölge ekonomisine güçlü katkı sağlaması bekleniyor.