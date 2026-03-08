Osman Gazi’ye dev ünite yerleştirildi

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'ye doğal gaz akışını kesintisiz hale getirecek 2 bin 500 tonluk bir ana modül entegre edildi. Yaklaşık 44 metre uzunluğundaki MEG Modülü, düşük sıcaklık ve basınç kaynaklı tıkanmaları önleyerek platformun sürekliliğini sağlayacak.
Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Karadeniz'deki görevine bu yıl içinde başlayacak. Hazırlık çalışmaları Filyos Limanı'nda devam ederken kritik bir aşama başarıyla tamamladı. Deniz altındaki kuyu ve bağlantı hatlarına gönderilecek özel sıvıyı içinde barındıran MEG modülü Osman Gazi'ye eklendi.
TEMEL BİLEŞENLERDEN BİRİ
Yaklaşık 44 metre uzunluğunda, 41.5 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğindeki 2 bin 500 tonluk MEG modülü, Osman Gazi'nin üretim sisteminin temel bileşenlerinden biri olacak. Bu modül sayesinde düşük sıcaklık ve basınç kaynaklı tıkanmalar önlenecek ve doğal gaz akışı kesintisiz bir şekilde sağlanacak.
Osman Gazi'nin üretime katılmasıyla birlikte Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimi yeni bir faza geçecek.