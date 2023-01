OTC Nedir? Borsada OTC Ne Anlama Gelir, Açılımı Ne Demek ve Neyin Kısaltması?

Borsada çok sık karşılaşılan kavramlardan birisi olan OTC, İngilizce bir terimin kısaltımıdır. İngilizce 'de neyin kısaltması sorusuna karşılık OTC,"Over The Counter" yani tezgâh üstü piyasa anlamına gelmektedir. Borsada çok sık ismini duyabileceğiniz OTC güvenli yatırımların da adresidir. Yatırım konusunda iyi bir güvenceye sahip bu sistemin ne işe yaradığı, kimileri tarafından henüz bilinmemektedir. Bu nedenle internete başvuran kullanıcılar, borsada OTC ne anlama gelir, açılımı ne demek ve neyin kısaltması gibi sorulara cevap aramıştır. Tezgâh üstü piyasaya başvuracak kişiler OTC hisse nasıl alınır konusu ile ilgili de araştırmada bulunmuştur. OTC borsası ne anlama gelir, OTC nedir soruları çerçevesinde merak edilenler...

OTC Nedir?

Dilimize İngilizceden gelen OTC, "Over The Counter" tezgâh üstü piyasa anlamına gelir. OTC, organize olmamış piyasalarda gerçekleşen işlemlerdir. Tezgâh üstü piyasada borsaların gözetimi olmaz ve doğrudan iki taraf arasında gerçekleşir. Tezgâh üstü piyasada yapılacak işlemler alıcı ve satıcı arasında gerçekleşir ve her iki kişi arasında telefon veya internet üzerinden gerçekleşir.

Borsada OTC Ne Demek?

Borsada çok sık duyulan OTC ne demek sorusu karşısında kullanıcılar araştırma yapmıştır. Tezgâh üstü piyasa olarak adlandırılan OTC, telefon ve internet gibi araçlarla haberleşerek yapılan işlemlerdir. Borsanın bu işlemler de pek bir önemi yoktur. Tezgâh üstü piyasa işlemleri, emtialardan, hisse senedi ve türev ürünleri gibi finansal enstrümanlara kadar çeşitli varlıkları içermiştir. Bu tip işlemler geleneksel borsaya göre merkeziyetizdir. Bu işlemlerin belirlenmiş kuralları ve fiziki bir alanı da yoktur. OTC işlemleri satıcı ağlarından yapılır. OTC pazarında fiyatlar ise pazarlık usulüyle belirlenir.

OTC Hisse Nasıl Alınır?

Tezgah üstü piyasa anlamına gelen OTC hisse nasıl alınır sorusu da çok sık araştırılmıştır. Yüksek düzeyde gizlilik ve yüksek likidite peşinde olan herkes, OTC yi rahatlıkla kullanabilir. İki kişi arasında gerçekleşen OTC'de işlemler satıcı ağları üzerinden yapılır. OTC piyasasında pek çok hisse senedi, tahvil ve döviz işlemleri yapılmaktadır. Piyasada ayrıca borç senetleri ve başka yatırım araçları da görülür.Kimi hisse senetleri ise hem borsa da hem de OTC'de görülür.