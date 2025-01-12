Oteller sömestirde % 90 doluluk bekliyor

Kış sezonunda yabancı turist ağırlamaya devam eden Antalya'da, 15 günlük yarı yıl tatili için yerli turist rezervasyonları da hareketlendi. Geçen yıl 17 milyonun üzerinde tatilciyi konuk eden Antalya'da, 2025 hareketli başladı. Kent, bu yıl 20-31 Ocak tarihlerinde yapılacak yarı yıl tatilini sahil kenarında geçirmek isteyen tatilcilerin rotasında yer alıyor. Turizmde güzel bir yılı geride bıraktıklarını, bu yıla da hareketli başladıklarını söyleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Sömestir tatili yaklaştı. Bu dönemde daha çok kayak otelleri tercih ediliyor ama iklim şartları Antalya'da çok güzel gidiyor. Otellerimizin yaptığı hazırlıklar var, öğrenci kampları, tatili iyi değerlendirme etkinlikleri gibi. Rezervasyonlar iyi, sömestir tatilinde de Antalya'da bir yoğunluk yaşanacak gibi gözüküyor" diye konuştu.Aska Lara Otel Genel Müdürü Ahmet Davaz da bir hafta kala iç pazarda rezervasyonların gelmeye başladığını söyledi. Kış döneminde İngiliz turistleri de ağırlamaya devam ettiklerini belirten Davaz, şunları kaydetti: "Yarı yıl tatili dönemi için beklenti güzel, açık otellerin dolu olacağını tahmin ediyoruz, yüzde 100 olmasa da yüzde 90 doluluklara ulaşırız" dedi.IC Hotels Green Palace'ın Genel Müdürü İsmail Çağlar da Antalya'nın turizmde belli bir potansiyele ulaştığını, kış döneminde de turistlerin ilgisini çektiğini belirtti. Yarıyıl tatilinde genellikle kayak merkezlerinin tercih edildiğini anımsatan Çağlar, Antalya'nın ise yaz, kış tatil için tercih edilen destinasyonlardan biri olduğunu vurguladı. Yılbaşını yoğun bir şekilde geçirdiklerini anlatan Çağlar, "Güzel bir yılbaşı geçirdik, şu anda spor ağırlıklı misafirlerimiz var. Sömestir de yaklaşıyor, gençleri bekliyoruz. Şu anda güzel bir rezervasyon süreci var" diye konuştu.