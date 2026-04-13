Otellerin doluluk oranları düştü

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı konaklama verilere göre Ocak ayında 31,20 puan iken Şubat ayında 4 puan gerileyerek 28,64 puana düştü.

Ocak ayında tesise geliş sayısı 5 milyon 954 bin iken Şubat ayında 4 milyon 975 bin kişi olarak kaydedildi. Aynı şekilde Ocak ayında geceleme sayısı 12 milyon 397 bin kişi iken Şubat ayında bu sayı 10 milyon 75 bin oldu.

Ortalama kalış süresi ise Ocak ayında 2,08'den (gece sayısı), 2,02'ye geriledi. İller bazında bakıldığında ise;

İzmir'de 2,5 puan düşen konaklama tesisi doluluk oranları,

İstanbul'da 5,4 puan gerileme ile yüzde 40,

Antalya'da 5,5 puan gerileme ile yüzde 23,6'ya indi.

BAZI İLLERDE İSE BU ORAN YÜKSELDİ

Aydın'da 0,3 puan artarak 18'e yükseldi.

Muğla'da 0,89 puan artarak 14,72'ye yükseldi..