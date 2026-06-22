Oto bayilerinde yaprak dökümü

TÜRKİYE otomotiv pazarı son iki yıldır satış rekorlarına imza atıyor. Böyle bir dönemde yetkili satıcıların sayısının çoğalması beklenirken, tam tersi yaşanıyor. Yetkili satıcıların sayısı azalıyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, uzun süredir devam eden konsolidasyon sürecinin hızlanarak devam ettiğini söyledi. Bugün yaklaşık 1.250 bayi tesisi bulunmasına rağmen işletmeci sayısının 600-650 seviyelerine kadar gerilediğini söyleyen Koyuncu, "Öz sermayesi güçlü gruplar büyürken, küçük ve orta ölçekli işletmeler birleşme veya devir süreçlerine yöneliyor. Çok markalı bayi yapılarının daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum" dedi. Koyuncu, şöyle devam etti: "Bugün sektörün en önemli gündem maddesi satış adedinden çok, sürdürülebilir kârlılık sorunu. Pandemi döneminde arzın talebin gerisinde kaldığı bir ortam vardı. Bugün ise arzın talebin üzerine çıktığı son derece rekabetçi bir dönemden geçiyoruz. Üretici, distribütör ve yetkili satıcı tarafında kâr marjları ciddi ölçüde gerilemiş durumda. Yüksek finansman maliyetleri, işletme sermayesi ihtiyacı ve yoğun rekabet sektör üzerinde ciddi baskı oluşturuyor."

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