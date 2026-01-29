Otokar’dan Romanya’da stratejik satın alma

Otokar, Türk savunma sanayisinin "tek kalemde en büyük zırhlı kara aracı ihracat sözleşmesi" doğrultusunda Romanya'da stratejik bir satın almaya imza atıyor. Otokar, Romanya'daki 1059 zırhlı araç üretimini kapsayan sözleşmeyi yürütmek için seçtiği "yerel üretim partnerini" satın alma yoluyla "Avrupa'daki fabrikasına" dönüştürmek için harekete geçti. Automecanica'nın yüzde 96.77'sini devralmak amacıyla mutabakat zaptı imzalayan Otokar, yerli üretim kriterini için oluşturduğu "zorunlu ortaklığı", "sahipliğe" çevirecek.