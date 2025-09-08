Otomotiv ihracatı 26.5 milyar dolar

Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı ağustosta yüzde 1.3 artışla 2 milyar 733 milyon dolara ulaştı. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 12.5 oldu. Yılın ilk sekiz ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 12.9 artarak 26 milyar 547 milyon dolara yükseldi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Türkiye otomotiv endüstrisi olarak ihracat liderliğimizi ağustosta da sürdürdük. Almanya'ya yüzde 41, İspanya'ya ise yüzde 59 ihracat artışı sağladık. İlk sekiz ayda toplam ihracatımızı 26.5 milyar doların üzerine taşıyarak Türkiye ihracatına en büyük katkıyı sağlayan sektör olduk" dedi.