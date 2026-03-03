Otomotiv pazarında Şubat’ta sınırlı gerileme

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,97 daralarak 88 bin 39 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yalnızca otomobil satışlarındaki düşüş ise yüzde 8,21'e ulaştı.
İLK İKİ AYDA TABLO: TOPLAMDA ARTIŞ, SEGMENTLERDE AYRIŞMA
2026 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar, yıllık bazda yüzde 2,52 artışla 163 bin 401 adet seviyesine çıktı. Ancak bu büyümenin arka planında, otomobil ve hafif ticari araç segmentleri arasında belirgin bir farklılaşma öne çıktı.
Yılın ilk iki ayında otomobil satışları yüzde 0,86 gerileyerek 130 bin 831 adede indi. Şubat ayına özel bakıldığında ise daralmanın daha belirgin olduğu ve yüzde 8,21 seviyesinde gerçekleştiği görüldü.
Buna karşılık hafif ticari araç segmenti güçlü seyrini sürdürdü. Bu kategoride satışlar, Ocak-Şubat döneminde yüzde 18,79 artarak 32 bin 570 adede ulaştı. Sadece şubat ayında ise artış oranı yüzde 24,16 olurken, satış adedi 18 bin 263 olarak kaydedildi.
SATIŞLAR TARİHSEL ORTALAMALARIN ÜZERİNDE
Kısa vadeli zayıflama sinyallerine rağmen pazarın genel görünümü tarihsel verilerle kıyaslandığında canlılığını koruyor. Toplam satış hacmi, son 10 yılın şubat ayı ortalamasının yüzde 45,6 üzerinde gerçekleşti. Bu durum, talebin doygunluk seviyesine yaklaşmasına rağmen güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.
Tüketici eğilimlerindeki değişim motor tiplerine göre dağılıma da yansıdı. Benzinli otomobiller liderliğini sürdürse de, elektrikli ve hibrit gibi alternatif yakıtlı araçların toplam pazar payı yüzde 50 sınırına yaklaştı.