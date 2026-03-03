Otomotiv pazarında Şubat’ta sınırlı gerileme

İLK İKİ AYDA TABLO: TOPLAMDA ARTIŞ, SEGMENTLERDE AYRIŞMA

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar, yıllık bazda yüzde 2,52 artışla 163 bin 401 adet seviyesine çıktı. Ancak bu büyümenin arka planında, otomobil ve hafif ticari araç segmentleri arasında belirgin bir farklılaşma öne çıktı.

Yılın ilk iki ayında otomobil satışları yüzde 0,86 gerileyerek 130 bin 831 adede indi. Şubat ayına özel bakıldığında ise daralmanın daha belirgin olduğu ve yüzde 8,21 seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Buna karşılık hafif ticari araç segmenti güçlü seyrini sürdürdü. Bu kategoride satışlar, Ocak-Şubat döneminde yüzde 18,79 artarak 32 bin 570 adede ulaştı. Sadece şubat ayında ise artış oranı yüzde 24,16 olurken, satış adedi 18 bin 263 olarak kaydedildi.