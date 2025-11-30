Otomotivde dünyada 12’nciyiz

Türkiye'de otomotiv üretimine yönelik ilk adımlar 1929'larda başladı. Ancak, bu çalışmalar uzun soluklu olmadı. Türk otomotiv sanayisinin gerçek anlamda temelleri 60'lı yıllarda atıldı. 1966'da Otosan, Anadol modelini, 1971'de ise Tofaş İtalyan lisansı ile Murat 124 modelini, aynı tarihte Oyak ise Fransız lisansı ile Renault 12 modelini üretmeye başladı.Daha sonraki yıllarda ise Türkiye, otomotiv markaları için önemli bir pazar ve üretim merkezi oldu. Hyundai, Honda, Toyota, Mercedes-Benz, MAN gibi firmalar Türkiye'de fabrikalar kurdular. Yerli firmalar BMC, Temsa, Otokar, Anadolu Isuzu ise daha sonra oyuna dahil oldu. Son olarak ise yerli markamız Togg üretilmeye başladı. Togg, Bursa Gemlik'teki fabrikasında T10X ve T10F modellerini üretiyor. Bugün Türkiye'de Tofaş, Oyak Renault, Hyundai, Toyota, Ford Otosan ve Togg otomobil üretimi gerçekleştiriyor. Mercedes-Benz, MAN, BMC, Temsa, Karsan, Otokar, Anadolu Isuzu ise ticari araç üretimiyle faaliyet gösteriyor.Türkiye bugün itibariyle dünyanın önemli otomotiv ülkelerinden biri. 2024 rakamlarına göre, Türkiye 1 milyon 365 bin adetlik üretimle, dünyada 12'inci sırada yer aldı. AB içinde ise en yüksek üretim yapan 4'üncü ülke oldu.Otomobil üretiminde 2023'e göre bir sıra gerileyen Türkiye, 2024'te dünyada 15'inci sırada yer aldı. AB ülkeleri içinde ise 6'ıncı sıradaki yeri korudu. Türkiye 2024'te dünya ticari araç üretim sıralamasında bir adım yükselerek 9'uncu sıraya gelirken, Avrupa Birliği içerisinde de bir adım yükselerek birinci sıraya yükseldi.Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 Ocak-Eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı ve 1 milyon 31 bin 527 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 637 bin 450 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 53 bin 250 adedi buldu. Yılın ilk dokuz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15, hafif ticari araç grubunda yüzde 17 artarken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 4 geriledi.Yılın ilk dokuz ayında, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 55, otobüs-midibüs grubunda yüzde 65 ve traktörde yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.Günümüzde Türk otomotiv sanayi, dünya pazarında üretilen hemen hemen her parçayı üretebilecek altyapı ve know how'a sahip. Bu durum, sektörün küresel tedarik zincirindeki etkin rolünü pekiştiriyor ve rekabet gücünü artırıyor. Geçen yıl 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv sektöründe bu dış satımının yaklaşık yüzde 40'ını tedarik sanayisi gerçekleştirdi. Tedarik endüstrisi 2024'te yüzde 14.8 milyar dolarlık dış satıma imza attı. Tedarik sanayisinde geçen yıl, en çok ihracat 3.1 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı.