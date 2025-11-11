Otomotivde rekor ihracat: 10 ayda 34 milyar dolar

SEKTÖRÜN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 17,5 OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstererek 224 milyar 578 milyon 441 bin dolar oldu. Ekim ayında da ihracat, yüzde 2,2 artışla yükselişle 24 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv sektörü, yılın 10 ayında 34 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatını gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde otomotiv sektörünün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarken sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 17,5 olarak hesaplandı.