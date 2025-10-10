Otomotivin anavatanına ihracat başladı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'ya ihracat için yola çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini belirterek, yıl sonuna kadar bu sayının 1.000'e yaklaşacağını açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Açılışta konuşan Bakan Bolat, sevindirici bir haber paylaşmak istediğini dile getirerek, "Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi TOGG'un CEO'sundan (Gürcan Karakaş) bir mesaj aldım. Otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya'ya ilk parti 100 adet Togg araçları trene bindirilerek ihraç edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Yıl sonuna kadar da 1.000'e yakın aracın ihraç edileceğini kendisinden öğrendim" dedi.

SIRADAKİ HEDEF İTALYA VE FRANSA

Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında dünya lansmanı yapılan T10X ve T10F modelleri, Almanya'da 34 bin 295 eurodan başlayan fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Uzun menzilli, arkadan itişli V1 versiyonunun fiyatı 40 bin 118 euro, V2 donanım paketli uzun menzilli modellerin fiyatı ise 41 bin 200 euro olarak açıklandı. Togg, Avrupa pazarına açılımda ilk adımı Almanya ile atarken, sıradaki hedefin Fransa ve İtalya olduğu belirtildi. T10X ve T10F, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik iddiasını da ortaya koymuştu.





İHRACATIN KG FİYATI 3 KAT ARTTI

YAPAY zekânın hayatın her alanına hızla girdiğini dile getiren Bolat, "Türkiye'deki şirketlerin yapay zekâ kullanım oranı 2021'de yüzde 2.7 iken 2025 ortası itibarıyla bu oran yüzde 7.5'e yükseldi. Bu çok önemli bir oran" dedi. Ticaret Bakanı Bolat, son 22 yılda ihracatın kilogram değerini 50 sentten 1.5 doların üzerine çıkarmayı başardıklarını belirterek, Ar-Ge çalışmalarına sundukları desteklere ilişkin örnekler vererek, "Ar-Ge harcamalarında geçen yıl devlet bütçesinden 178.5 milyar lira kaynak ayrıldı. Böylece merkezi yönetim bütçesi içinde Ar-Ge harcamalarının payı yüzde 1.51'e yükseldi. Gayrisafi yurt içi hasılanın içinde Ar-Ge harcamalarının payı yüzde 1.42'ye yükseldi. Bu rakamlar yüzde 0.50 düzeyindeydi 20 sene önce" dedi.