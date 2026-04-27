Otomotivin kalbi Çin’de atıyor

Dünya otomotivinin kalbi bugünlerde Çin
'de atıyor. Çin'de düzenlenen Pekin Otomobil Fuarı'nda otomotiv markalarının global arenada yaşadıkları rekabetin yansımaları görülüyor. Ev sahibi markalar her zaman olduğu gibi fuarda şov yaptılar. En yeni ve teknolojik modellerini tanıttılar. Çin otomotiv pazarında satışları gerileyen Alman markalar da fuarda 'rekabette bizde varız' mesajı verdiler. Bu arada Güney Koreli ve Japon markalar da yeni modellerini sergilediler. BYD, Pekin Otomobil Fuarı'nda gövde gösterisi yaparak, en yeni teknolojik atılımlarını ve genişleyen ürün gamını tanıttı. BYD, premium ve ileri teknoloji odaklı markaları Denza, Yangwang ve Fangchengbao'ya ait modelleri de fuarda sergiledi. Chery fuarda, yeni Tiggo V modelini tanıttı. Yeni SUV model, tek araçla çok amaçlı kullanım amacıyla geliştirildi. Üç yılda 1 milyon satışa ulaşan OMODA & JAECOO fuarda kullanıcı odaklı yaklaşımıyla mobilite deneyimini daha ileri taşımayı hedefliyor.