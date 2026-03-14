Otoyol ve köprülerin satılması söz konusu değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprülerin satılmalarının söz konusu olmadığını, bu yapıların devletin ve milletin malı olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "2028 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü alıyoruz. İşletmecinin ya da yapanın değil, devletin, vatandaşımızın malı. Burada bir çalışma yapıyoruz. Belki bunu kamuoyunun görüşüne sunacağız. Kesin verilmiş bir karar yok. Biz malımızın değerini ortaya koyacağız. Buna göre bir karar vereceğiz" dedi. Uraloğlu medya kuruluşlarının temsilcileri ile iftarda buluştu. Otoyol ve köprülerin özelleştirilme iddialarına ilişkin açıklamada bulunan Uraloğlu, otoyollarda 10 yılda bir hafif, 20 yılda bir ise ağır bakımlar yapıldığını ve bunun bütçeye ağır bir yük getirdiğini anlatarak, "Dolayısıyla biz burada acaba bunu belli dönemlik bir işletme hakkını verip bu yapımları işletmeciye yükleyerek bütçeden bir yük çıkmasını engelleyebilir miyiz, artı üzerine de ne kadar bir para alabiliriz diye bunun bir çalışmasını yaptırıyoruz, oraların satılması zaten söz konusu değil" dedi. Uraloğlu, otoyol ve köprülerin devletin ve milletin olduğunun altını çizdi.

HÜRMÜZ'DEN İLK GEMİ GEÇTİ

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası kapatılan Hürmüz Boğazı'nın sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getiren Uraloğlu, "Orada en üst güvenlik seviyesi ilan ettik. 14 adet Türk sahipli gemi hâlâ orada ama topladığımızda çeşitli sınıflarda 800 tane geminin hâlâ hazırda Hürmüz Boğazı'nda olduğunu söyleyebilirim. 6 tane de kruvaziyer gemisi yolcularıyla beraber orada hâlâ bekleme konumundalar. 15 gemimiz vardı; bir tanesini İran makamlarıyla, İran limanını kullandığı için müsaade alıp geçirdik. İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok" ifadelerini kullandı.

3 UÇAK İRAN VE IRAK'TA KALDI

Türkiye'nin İran'da iki uçağının kaldığını da söyleyen Uraloğlu, "Bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus. Bir uçak da Irak'ta kalmış durumda. Personelleri sağ salimen getirildi, herhangi bir problem yok. İlk fırsatta inşallah uçakları da oralardan alıp getireceğiz" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, ayrıca mevcut durumda uçuş iptalleri noktasında havayolu şirketlerinin farklı öngörüleri olduğunu dile getirerek "Biz de Sivil Havacılık ve Dışişlerimizle beraber bu süreçleri organize ediyoruz. Karayolu ile İran üzerinden değil, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan üzerinden yönlendirdik trafiği. İlgili ülkelerle de koordine ettik" dedi.



KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNDEN 40 MİLYAR DOLAR KAZANÇ

KAMU-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine ilişkin açıklamada bulunan Uraloğlu, 70 civarında KÖİ projesi olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, "Projeleri yaptığımız zamanki fiyatlar yaklaşık 52 milyar dolar. Bugün yaparsak yaklaşık 92 milyar dolar. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir kazancımız var" dedi. Uraloğlu, ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarını 2028, Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını 2030, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu 2030, Çanakkale-Malkara Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2034, Ankara-Niğde Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nu 2035 yıllarında devralacaklarını kaydetti. Bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdıklarını da kaydeden Uraloğlu, "801 milyon saat zaman tasarrufu, 405 milyar lira toplam yıllık ekonomik fayda sağladığını hesaplıyoruz" dedi.



KALKINMA YOLU'NUN EKONOMİK KATKISI 55 MİLYAR DOLAR OLACAK

Kalkınma Yolu Koridoru hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Irak'taki Fav Limanı'ndan çıkıp 1.200 kilometreyle ülkemize, oradan da ülkemizin her tarafına ve Avrupa'ya gidecek bir güzergâh. Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYADA 15 YAŞ SINIRI MECLİS'TE

15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasına ilişkin düzenlemeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildiren Uraloğlu, "15 yaş altındaki çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal medya platformlarını kullanmasını istemiyoruz. Onlar daha çok dersleriyle hemhal olsunlar. Bu interneti kullanmama değildir" dedi. Uraloğlu, ayrıca bir kamuoyu araştırma şirketine yaptırdıkları araştırmada söz konusu uygulamanın yüzde 80 civarında destek aldığını da bildirdi.



32 MİLYON TELEFON 5G İLE UYUMLU

1 Nisan'da 5G'den ilk sinyali alacaklarını dile getiren Uraloğlu, "95 milyon civarında cep telefonu var, bunların 32 milyonu 5G'ye uyumlu. Yaklaşık 1 sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G'ye geçtikten sonra bunun daha da artacağını özellikle söylemek isterim" dedi. 5G'nin 2 yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsayacağını anlatan Uraloğlu, 10 kat hızlı internete kavuşulacağını belirtti.



ESENBOĞA HAVALİMANI METRO HATTI'NDA 5 YIL HEDEFİ

Ankara'da YHT Gar'dan Esenboğa'ya, üniversite alanına kadar gidecek olan bir metro hattı yapacaklarını belirten Uraloğlu, "5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz" dedi. Uraloğlu, havayolu sektörüne ilişkin "Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara, yeniden yaparak açacağız. Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle haziran ayına yetiştireceğiz" açıklamasında bulundu.

TÜRKSAT 6A, 8 ÜLKEYE HİZMET SUNUYOR

Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A ile beraber aşağı yukarı 5.5 milyar insana ulaştık. 8 ülkeye de Türksat 6A'dan hizmet satıyoruz. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya göndereceğiz" dedi.