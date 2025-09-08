SON DAKİKA | OVP açıklanıyor! Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor

Son dakika haberi: Ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritasını şekillendirecek olan Orta Vadeli Program (OVP) açıklanıyor. OVP'de enflasyonun yıl sonunda %28,5 olacağı tahmin edildi. OVP'de 2026'da %16, 2027'de %9, 2028 yılında %8 enflasyon hedeflendi.

Hazırlık sürecinde ortak akıl ve katılım esas alındı. Ekonomik programımız başarıyla uygulanmaktadır. Ülkemiz dış şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Dezenflasyon sürecini kesintisiz bir şekilde sürecek.

Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ortaya koyduğumuz ekonomi programımız başarıyla uygulanmakta, somut sonuçlarını da birlikte görüyoruz.

Dünyada enflasyonla mücadelenin devamı ve parasal gevşeme döngüsünün ötelenmesi ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisi dengeli görünümünü korumaktadır.

Menfi hadiselere rağmen temel makroekonomik politika yaklaşımı sürdürülmüş, mali disiplin ve sürdürülebilir büyüme hedefinden sapma olmamıştır.