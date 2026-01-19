Oxfam: Milyarderlerin serveti rekor kırdı, küresel eşitsizlik derinleşti

Yardım kuruluşu Oxfam, Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nun açılışıyla eş zamanlı olarak yayımladığı son raporda, küresel servet eşitsizliğinin son yılların en yüksek düzeyine ulaştığını duyurdu. Raporda, milyarderlerin servetlerindeki artış hızının önceki döneme kıyasla üç katına çıktığına dikkat çekildi.

MİLYARDERLERİN TOPLAM SERVETİ YÜZDE 16 YÜKSELDİ

Oxfam'ın verilerine göre, dünya genelindeki milyarderlerin toplam varlığı 2025 yılında yüzde 16 artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı. Aynı dönemde milyarder sayısı da ilk kez 3 bin eşiğini aşarak rekor kırdı.

MUSK, 500 MİLYAR DOLARI AŞAN İLK İSİM OLDU

Raporda, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın net serveti 500 milyar doların üzerine çıkan ilk kişi olduğu belirtildi.

BİR YILDAKİ ARTIŞ, 4,1 MİLYAR İNSANIN TOPLAM SERVETİNE EŞİT

Milyarderlerin yalnızca son bir yılda servetlerine eklediği 2,5 trilyon doların, dünyadaki en yoksul 4,1 milyar insanın toplam varlığına denk geldiği ifade edildi. Bu artışın, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yoksulluk koşullarında yaşadığı ve her dört kişiden birinin düzenli beslenmeye erişimde güçlük çektiği bir dönemde gerçekleştiği vurgulandı.

Oxfam, servetin giderek dar bir kesimde toplanmasının siyasi gücün de sınırlı bir grupta yoğunlaşmasına yol açtığını belirtti. Raporda, milyarderlerin siyasi bir göreve sahip olma ya da karar alma süreçlerini doğrudan etkileme olasılığının, sıradan bireylere kıyasla 4 bin kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

Ayrıca ultra zenginlerin medya üzerindeki etkisinin arttığına dikkat çekilen raporda, Jeff Bezos, Elon Musk, Patrick Soon-Shiong ve Vincent Bolloré gibi isimlerin yatırımları sayesinde dünya çapındaki büyük medya kuruluşlarının yarısından fazlasının milyarderlerin kontrolüne geçtiği aktarıldı.

ARTIŞIN ARKASINDA VERGİ POLİTİKALARI BULUNUYOR

Oxfam, servetteki hızlı yükselişin temel nedenleri arasında ABD'de Donald Trump döneminde hayata geçirilen vergi indirimlerini, çok uluslu şirketlere sağlanan ayrıcalıkları, rekabeti denetleyen mekanizmaların zayıflatılmasını ve yapay zekâ şirketlerinin piyasa değerlerinde yaşanan hızlı artışı gösterdi.

"TEHLİKELİ VE SÜRDÜRÜLEMEZ BİR SİYASİ BOŞLUK"

Oxfam İcra Direktörü Amitabh Behar, rapora ilişkin değerlendirmesinde zenginlerle toplumun geri kalan kesimleri arasındaki uçurumun demokratik istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Behar, mevcut durumun "tehlikeli ve sürdürülemez bir siyasi açık" oluşturduğunu vurgulayarak, hükümetlerin sivil özgürlükleri kısıtlarken ve sosyal harcamaları azaltırken, ayrıcalıklı kesimlerin taleplerine öncelik verdiğini ifade etti.

OXFAM'DAN HÜKÜMETLERE ÇAĞRI

Raporda, küresel eşitsizliğin azaltılması için hükümetlere; aşırı servetin daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi, eşitsizlikle mücadeleye yönelik ulusal politikaların hayata geçirilmesi ve siyaset ile sermaye arasındaki bağların daha sıkı düzenlemelerle sınırlandırılması çağrısı yapıldı.

Oxfam, raporun Davos'ta bir araya gelen küresel liderler açısından, ekonomik adaletsizliğin ulaştığı boyutlara dikkat çeken önemli bir uyarı niteliği taşıdığını kaydetti.