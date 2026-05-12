Ekonomi Haberleri OYAK, Hektaş'ın %10'unu satıyor
Giriş Tarihi: 12.05.2026

OYAK, Hektaş'ta hisse satıyor. Hektaş'tan yapılan açıklamaya göre, OYAK sahip olduğu ve borsada işlem görmeyen statüdeki paylardan şirket sermayesinin azami yüzde 10'luk kısmına tekabül eden 843 milyon TL nominal değerli kısmının, belirlenecek bir üçüncü kişiye Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ü kapsamında toptan satışına karar verdi. Pay satış işlemi karşılığında ödenecek pay bedelinin, şirketin borç yükünün azaltılmasını sağlamak üzere finansman desteği temin etmek için şirkete aktarılmasına karar verdi. Hektaş tarafından yapılacak bir tahsisli sermaye artırımına mahsup edilmek üzere, Hektaş'a sermaye avansı olarak ödenmesine karar verildi.

