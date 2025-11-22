Oyuncak ithalatında ’künye’ denetimi! Kurala uymayan geri gönderilecek

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde imalatçı ve ithalatçı firmaların bilgilerinin ürünün üzerinde yer alıp almadığını kontrol edecek ve eksiklik halinde denetimi olumsuz sonuçlandıracak.

OYUNCAK DENETİMİNDE YENİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, yeni yıldan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde yeni bir aşamaya geçecek.

Türkiye'de piyasaya sunulmak üzere ithal edilen oyuncaklar, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği ile Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ne göre denetleniyor. Söz konusu denetimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülüyor.

Mevzuat uyarınca, imalatçıların ticari isim, marka ve adres bilgilerine oyuncağın üzerinde veya ilişiğinde yer vermesi gerekiyor.

Ancak Bakanlık ekiplerince yapılan ürün güvenliği denetimlerinde, üzerinde veya ambalajında imalatçı adı veya markası ile adresi bulunmayan çok sayıda oyuncakla karşılaşıldı.

2026'DAN İTİBAREN EKSİĞİ OLAN GERİ GÖNDERİLECEK

Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına bir uyarı yazısı yolladı.

Buna göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürütülecek denetimlerde, oyuncak üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında ya da oyuncağın yanındaki bir belgede imalatçı ve ithalatçının isimlerinin, kayıtlı ticari isimlerinin veya kayıtlı ticari markalarının ve adreslerinin olup olmadığı kontrol edilecek. Bu bilgilerin yer almadığı başvurular "işaretleme eksikliği" gerekçesiyle reddedilecek.