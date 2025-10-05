Özel bankalardan emekliye promosyon çilesi

Milyonlarca emeklinin maaşlarını kendilerine taşıması için yüksek promosyon vaadinde bulunan özel bankalar, emeklileri canından bezdirdi. Emekliyi türlü vaatlerle kendilerine çeken birçok banka, sıra promosyonu yatırmaya gelince kırk dereden su getirdi. Kimi banka vaat edilen tutarın yarısını öderken kimi de maaşın taşınmasının üzerinden üç ay geçmesi gibi koşulları öne sürdü. Promosyon ödemesi için fatura taşıma, otomatik ödeme gibi talimatları da zorunlu tutan özel bankalar, tüm talepleri yerine getiren emeklileri ise türlü bahanelerle aylarca oyaladı. Promosyon nedeniyle aylarca uğraşan emekliler, yaşadıklarını onlarca sorunu şikâyet platformlarına taşıdı. Öyle ki son dönemde en çok şikâyet edilen konuların başında banka promosyonları geliyor.Yaşadıklarından dolayı artık isyan eden bir emekli, bir özel bankayla yaşadığı promosyon sorununu şu şekilde aktardı: "25 bin TL dediler, 15 bin TL gönderdiler geri kalan tutar ise verilmedi. 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL avans hesap harcamanıza 2 bin TL, yeni sigorta poliçenize de 2 bin TL olmak üzere toplamda 10 bin TL'ye varan bonus sizi bekliyor dediler. Paracard ile 2 bin TL harcadım, 6 bin TL hesaba göndermediler. Avans hesap harcamasında 2 bin TL harca diyor, avans para vermiyor. 15 bin TL'den başka para yok." Emekli maaşını bir özel bankaya taşıyan bir başka vatandaş ise, "20 bin TL emekli promosyonu dediler. Maaşımı taşıdım, otomatik ödemeye fatura talimatı verdim. Üç ay sonra promosyonunuz yatacak dediler. Üç ay bekledim yatmadı. Dördüncü ay sorduğumda türlü bahaneler uydurdular. Altı aydır bu bankadan maaş alıyorum ve hâlâ promosyonumu yatırmadıkları gibi, sorularıma da cevap vermiyorlar. 60 yaşında emekli kadınım, kandırıldım" ifadelerini kullandı.Bir başka vatandaş da 24 bin TL'lik promosyon vaadiyle özel bankaya maaşını taşıdığını belirterek, "Fatura taşıma, otomatik ödeme gibi talepler oldu, hepsini yaptık. Kredi kartı çıkarttım. Söz konusu rakamı yok bonus yok şu bu gibi gerekçelerle zaten hiç ettiler. Hesabıma 12 bin lira yattı, başka para da yatmadı. Eski bankamda EFT, havale ücreti yoktu. Burada bir de her işlemde EFT havale ücreti ödüyorum" şeklinde konuştu.Özel bankaların yeni müşteri için vaat ettiği yüksek tutarlar yine eski müşterileri için geçerli olmadı. Birçok emekli vaat edilen yüksek rakamları beklerken söz konusu tutarın yarısı dahi yatırılmadı. "Eski müşteri olduğumuz için cezalandırılıyoruz" diyerek isyan eden vatandaşlar, sadık müşteri olmanın cezasını çektiklerini vurguladı. Vatandaşlar, şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır emekli müşterisiyim. Banka 15.000 TL nakit, 15.000 TL ek promosyon veriyor. Ancak yıllardır, bankanın dışında kalan promosyonu vermedi. İki otomatik fatura talimatım var. Banka, benim 15.000 TL promosyonumu vermemek için bahaneler uyduruyor, hakkımı yiyor."Başkabir özel banka müşterisi ise, "Uzun süredir emekli maaşımı bankanızdan almaktayım. Son dönemde emekli promosyonu kampanyasında, eski müşterilere 12 bin TL, yeni gelen müşterilere ise 27 bin TL promosyon verildiğini öğrendim. Bu durum yaklaşık 2 haftadır devam ediyor ve müşteri hizmetleriyle görüştüğümde, sadece yeni müşterilere yüksek promosyon verildiği, eski müşterilere ise düşük tutar uygulandığı belirtildi, haksızlık" dedi.