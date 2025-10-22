Özel hastanelere 1 milyar TL ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelerdeki usulsüz sağlık hizmetlerine karşı denetimleri artırdı. Son 1.5 yılda yapılan kontrollerde 12 bini aşkın denetim gerçekleştirildi, kesilen cezaların toplamı 1 milyar TL'ye yaklaştı. SGK verilerine göre, 2024 yılında yapılan 8 bin 382 denetimde usulsüz işlem tespit edilen 7 bin 983 hastane ve kuruluşa toplam 607.9 milyon TL ceza kesildi. 2025'in ilk altı ayında ise 5 bin 94 denetim gerçekleştirildi, bunların 4 bin 781'inde usulsüzlük tespit edilerek 333.9 milyon TL tutarında ceza uygulandı. Böylece, son 1.5 yılda özel hastanelere kesilen cezaların toplamı 1 milyar TL'ye yaklaştı.

USULSÜZLÜĞE GEÇİT YOK

Kurumdan yapılan açıklamada, denetimlerin artarak devam edeceği belirtilerek, "Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerde denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın hakkını koruyor, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı güçlendiriyoruz" denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise denetimlerin yalnızca cezai yaptırımla sınırlı olmadığını, sistemin adil ve sürdürülebilir hale getirilmesinin de hedeflendiğini vurguladı. Işıkhan, "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok. Hem vatandaşın hakkını hem de kamu kaynaklarını korumaya kararlıyız" dedi.