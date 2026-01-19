Özel okullara 83 milyon TL fahiş fiyat cezası

Millî Eğitim Bakanlığı, fahiş fiyat artışı uygulayan özel okulları affetmedi. Bin 931 kuruma, 83 milyon 16 bin lira para cezası uyguladı. Milletvekillerinin yazılı soru önergelerini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında MEB'e bağlı faaliyet gösteren özel okullarda 2025-2026 ortalama eğitim ücretinin 232 bin 534 lira, ortalama etüt ücretinin 58 bin 418 lira, ortalama takviye kurs ücretinin 57 bin 88 lira, ortalama kitap-kırtasiye ücretinin 52 bin 181 lira, ortalama kıyafet ücretinin 23 bin 984 lira, ortalama yemek ücretinin 99 bin 546 lira ve ortalama servis ücretinin 93 bin 620 lira olduğunu söyledi. Tekin, "2023-2024 ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yıllarında ücret konusunda yaklaşık 6 bin 500 kurum hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, bin 931 kuruma toplam 83 milyon TL idari para cezası uygulandı" dedi.